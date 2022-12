Addio 2022, un anno che ha regalato poche gioie al Benevento Dal caso Lapadula all'esonero di Caserta, ma anche le emozioni vissute nei play off

È agli sgoccioli un anno che non ha regalato particolari sorrisi al Benevento Calcio. I momenti da ricordare sono davvero pochi, se non la bella atmosfera creatasi nel corso delle settimane vissute in occasione dei play off della scorsa stagione. Giorni in cui si respirò un'aria carica di energia, con gli allenamenti a porte aperte e una bella cornice di tifosi allo stadio che incitarono a più riprese la compagine guidata da Caserta per aiutarla ad arrivare fino in fondo. Toccanti le emozioni vissute nei match vinti contro Ascoli e Pisa, mentre la sconfitta maturata in terra toscana non fece nascere particolari drammi.

Il 2022 è cominciato sotto una cattiva stella, basti ricordare il caso Lapadula a poche ore dal fischio d'inizio del match col Monza. Poi le due sconfitte casalinghe sul finire di campionato contro Ternana e Spal, facendo sfumare nel finale di stagione le possibilità di ottenere la serie A direttamente, senza passare per i play off.

Tra i momenti da dimenticare anche le dimissioni di Vigorito del 28 maggio, così come l'avvio di stagione del Benevento che ha portato all'esonero di Caserta, messo in discussione già dopo due giornate. L'arrivo di Cannavaro a ottobre ha portato entusiasmo, ma la classifica finale al giro di boa vede la Strega in una posizione pericolosa. Gli infortuni e il "mal di Vigorito" hanno fatto il resto, con il 2022 che sicuramente non sarà ricordato tra quelli più belli vissuti dal Benevento Calcio nel corso della sua storia recente.

L'auspicio è che il 2023 sia dispensatore di maggiori emozioni, con il Benevento che avrà il compito di cominciarlo nel migliore dei modi per assicurarsi l'obiettivo primario stagionale: la salvezza in una categoria di cui si sta riscoprendo la vitale importanza per una piazza come quella sannita.