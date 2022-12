Calciomercato, i primi obiettivi del Benevento Si lavora per rafforzare la squadra in vista del girone di ritorno

Il Benevento è pronto a intervenire sul mercato per cercare di rafforzare la rosa con elementi pronti e integri dal punto di vista fisico, oltre che capaci di alzare la qualità della squadra. Possibili degli interventi in tutti i reparti, a partire dalla difesa per la quale c'è stato un ritorno di fiamma per Tosca. L'interesse per il calciatore romeno non è mai scemato, tant'è che anche nelle ultime sessioni di calciomercato, il diesse Foggia ha tentato di riportarlo nel Sannio dopo l'esperienza vissuta nella stagione 2017/2018.

Attualmente, Tosca veste la maglia della compagine turca del Gaziantep. In campionato ha racimolato soltanto sei presenze su sedici partite giocate.

Per quanto riguarda l'attacco, si valuta l'addio di Simy: la punta nigeriana potrebbe trasferirsi all'estero. Va verso la conferma Forte, nonostante l'interessamento recente di altre formazioni di serie B. Come possibile rinforzo si starebbe pensando a Bidaoui, fuori dagli schemi di Bucchi ad Ascoli. Sul taccuino di Pasquale Foggia ci sarebbero anche altri nomi, come quelli di Esposito e Tutino.

E' chiaro che il Benevento si muoverà sul mercato in maniera centellinata: attualmente la rosa è piuttosto ampia, con ben ventisette elementi senza considerare i giovani della Primavera che spesso vengono aggregati tra i convocati. Eventuali uscite potrebbero indurre il club a formalizzare più operazioni in entrata, altrimenti ci sarebbe il rischio di ingolfare troppo la rosa.