Benevento, le tappe di gennaio tra ritiro, mercato e big match Si apre un mese molto importante per la stagione della Strega

Il primo mese del 2023 sarà molto importante per il Benevento Calcio. Sarà una sorta di bivio, utile per cercare di affrontare al meglio la seconda parte di stagione in modo da conquistare quanto prima l'obiettivo della salvezza. Per i giallorossi sono gli ultimi giorni di riposo, poi da mercoledì partiranno alla volta del ritiro del Mancini Park Hotel di Roma. Si prevede una settimana intensa, attraverso cui Cannavaro avrà modo di lavorare con serenità e senza l'assillo di una partita imminente. Non ci saranno grossi problemi neanche per quanto riguarda la disponibilità, considerato che al momento l'unico calciatore che si trova fuori dai giochi per infortunio è capitan Letizia.

Il Benevento tornerà nel Sannio l'11 gennaio, per poi proiettarsi all'incontro del 15 gennaio che lo vedrà contrapporsi al Cosenza per la prima giornata del girone di ritorno. Il mese si chiuderà con due incontri che sulla carta non sono affatto semplici: prima il Genoa farà visita al Vigorito il prossimo 21 gennaio, poi la Strega sarà di scena sul campo della capolista Frosinone il 29 gennaio.

Il tutto sarà accompagnato dalla presenza costante del mercato che terminerà il 31 gennaio. Una finestra, quella invernale, che sarà molto utile per dotare al Benevento di innesti che potranno alzare il tasso tecnico della rosa, ma allo stesso tempo è notorio che non lascia dormire sonni tranquilli ai calciatori per eventuali cessioni o cambiamenti. Sarà un mese cruciale, con il Benevento che dovrà gestirlo al meglio tra ritiro, mercato e campionato per dare vita a un girone di ritorno diverso rispetto alla prima parte di stagione.