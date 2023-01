Serie B, chi la vince? Ecco cosa dicono i tecnici Secondo un sondaggio Italpress plebiscito per Frosinone, Reggina e Genoa

Chi sale in A? L'immancabile sondaggio di fine anno lo ha fatto l'agenzia Italpress, interpellando i tecnici delle 20 squadre di B. Inutile dire che a questo punto del campionato c'è stato quasi un plebiscito: i nomi quasi sempre gli stessi, Frosinone, Reggina e Genoa. Poche le voci fuori dal coro. Mignani del Bari ha indicato tra le promosse, oltre a Frosinone e Reggina, il Parma. Più spericolato Attilio Tesser che a Frosinone e Reggina ha aggiunto il Sudtirol. Fabio Cannavaro ha votato come la maggior parte dei suoi colleghi Frosinone, Genoa e Reggina. Squadra rivelazione il Sudtirol, calciatore rivelazione Esposito della Spal, che sembra destinato subito alla serie A (andrà allo Spezia). Il giocatore rivelazione, e non poteva essere diversamente, è per quasi tutti l'italo-marocchino Walid Cheddira del Bari, seguito a qualche distanza da Fabbian della Reggina (di proprietà dell'Inter).

E' singolare accorgersi che le previsioni estive sono state praticamente stravolte. Delle prime tre ha tenuto finora solo il Genoa, che dai bookmaker era dato quale maggior favorito (la sua vittoria era pagata appena 3.50), seguito dal Cagliari, dal Parma e, al quarto posto, dal Benevento (quinto il Brescia, sesto il Venezia: altre previsioni disattese). Il Frosinone che fino a questo momento ha dominato il campionato era posizionato intorno alla nona posizione tra le varie favorite e aveva una quota vincente che oscillava tra 15 e 20 volte la posta. Nessuna traccia della Reggina, considerata un'autentica “scommessa”.