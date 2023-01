Benevento, si apre il mercato: ecco la situazione delle liste Si potranno tesserare dei calciatori "over" senza cessioni, ma occhio a non ingolfare la rosa

L'inizio della sessione invernale di calciomercato porta anche a rispolverare la situazione della rosa per quanto riguarda la composizione della lista definitiva, da presentare dopo il 31 gennaio. Come noto, la Lega B ha indicato alle società la composizione di tre liste.

La prima, definita A, è relativa ai calciatori "over", quelli nati prima del 1999, per un massimo di 18 elementi. In tal caso, il Benevento vanta ancora la presenza di due caselle libere:

Lista A: Paleari, Manfredini, Leverbe, Glik, Veseli, Masciangelo, El Kaouakibi, Schiattarella, Acampora,Tello, Vokic, Farias, La Gumina, Forte, Simy, Ciano.

Nella lista B, invece, possono essere inseriti tutti quei calciatori "under" nati dopo il primo gennaio 1999. Non vi è alcun limite, con il Benevento che ne presenta tredici:

Lista B: Lucatelli, Capellini, Pastina, Perlingieri, Viviani, Kubica, Koutsoupias, Sanogo, Agnello, Thiam Pape, Basit, Karic, Foulon.

Chiude la lista C, quella relativa ai calciatori bandiera: si tratta di quegli elementi che sono tesserati col club da almeno quattro stagioni e che quindi non pesano sulla lista A. Il Benevento vanta la presenza di due elementi "bandiera": Letizia e Improta.

Il Benevento, quindi, potrà inserire due elementi over nell'attuale sessione di mercato senza effettuare cessioni, ma su questo aspetto bisognerà stare attenti: allo stato attuale, infatti, il club giallorosso vanta 31 elementi. Ovviamente si tratta di un dato "gonfiato" dalla presenza di giovani che non sono mai stati impiegati come Lucatelli, Perlingieri, Sanogo, Agnello, Thiam Pape (per lui l'esordio c'è stato col Perugia) e Basit, ma resta comunque un aspetto non di poco conto per scongiurare l'ingolfamento della rosa attraverso eventuali nuovi acquisti.