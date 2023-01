Benevento, mercato e voglia di migliorarsi Inizia un mese impegnativo, nel quale si spera di poter trovare i correttivi giusti alla squadra

(f.s.) Rieccolo il mercato, compresso in 30 giorni, quelli di gennaio, in cui tutti proveranno a mettere riparo a ciò che non è andato nei primi sei mesi del campionato.

Il Benevento sa che non sarà una passeggiata di salute, ma ha le idee molto chiare sul da farsi. D'altro canto le lacune evidenziate dalla squadra giallorossa sono sotto gli occhi di tutti e se si vuole riportare la barca sulla linea di galleggiamento bisognerà equilibrare quell'organico che mostra qua e là chiari segni di squilibrio.

Il primo reparto in cui c'è bisogno di mettere mano è l'attacco. Reso monco anche dal passaggio al 3-5-2 nei primi giorni della stagione, ultimi del mercato estivo, con la rinuncia ad esterni offensivi e il ricorso ad attaccanti centrali. E' un po' lì che ruota tutto. Il Benevento ha bisogno di ingaggiare dei giocatori, ma anche di alleggerire l'attuale organico. E il mirino di tanti è rivolto proprio verso quegli attaccanti giallorossi che hanno trovato difficoltà ad esprimersi. Il primo è Forte, che al di là di offerte presunte o reali, continua a ad avere accese su di sé le luci dell'attenzione di tante squadre. La Reggina sembrava la più convinta, ma pare che invece finora ci siano state solo delle chiacchiere. Più solida invece la volontà del Frosinone, che ha già fatto un grosso affare con Insigne e ora vorrebbe concedersi il bis.

Il Benevento sa che Forte ha nelle sue corde un bel po' di gol, ma in questo momento è alla ricerca di attaccanti dalle caratteristiche diverse. Come quelle, ad esempio di Sebastiano Esposito, enfant prodige dell'Inter, ora in prestito all'Anderlecht (14 presenze e 1 gol su 18 in campionato, ma con un minutaggio ridotto, 508'). Il ragazzo di Castellammare è gestito da Mario Giuffredi, agente Fifa che ha in scuderia un bel po' di talenti di squadre del Sud. Nella stessa direzione va quello che sembra un interessamento per Mattia Valoti, classe 93, centrocampista avanzato dall'ottimo tiro e in grado anche di concludere efficacemente di testa. Valoti, dopo aver vinto alla grande il campionato col Monza (31 partite, 10 gol), ora è uscito un po' dai radar di Palladino e potrebbe essere oggetto di molte trattative di mercato. Ovvio che il Benevento sia in cerca anche di attaccanti esterni, capaci di saltare l'uomo (il polacco del Lecce, Listowski, o il marocchino Bidaoui dell'Ascoli sono un ottimo esempio), oltre che essere in trattativa serrata con Alin Tosca, difensore mancino, che è però legato ancora contrattualmente alla società turca del Gazientep.

Trattative in embrione, in qualche caso solo accennate. Il Benevento è in partenza per Roma per una settimana di ritiro al Mancini Park Hotel. Si ricomincia col gruppo del girone d'andata: d'altro canto, come sempre, le date del calcio giocato non combaciano con quelle del mercato. Domenica 15 il Benevento sarà di scena al Marulla di Cosenza, poi giocherà altre due partite a mercato aperto: il 21 gennaio al Vigorito contro il Genoa, il 29 allo Stirpe contro il Frosinone. La prima partita nella quale sarà possibile usufruire di tutti i nuovi arrivi, sarà quella del 4 febbraio al Vigorito contro il Venezia. E saremo già alla quarta di ritorno.

Nella foto Mattia Valoti, centrocampista del Monza