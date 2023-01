Il Benevento è partito per Roma, nel pomeriggio il primo allenamento Comincia il ritiro capitolino per la Strega

E' cominciato il ritiro di Roma per il Benevento. I giallorossi sono partiti questa mattina al bordo del pullman societario con destinazione Mancini Park Hotel. Nella struttura capitolina, avranno modo di lavorare agli ordini di Cannavaro in maniera intensa, in vista del girone di ritorno che comincerà il prossimo 15 gennaio con la trasferta di Cosenza. Le vacanze natalizie hanno permesso alla Strega di ricaricare le batterie non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale, considerata l'amara sconfitta casalinga col Perugia che ha evidenziato dei notevoli passi indietro rispetto alle precedenti partite.

Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento. Non ci saranno amichevoli, evenienza che Cannavaro ha rifiutato per focalizzarsi maggiormente sul lavoro tattico. Il ritorno nel Sannio è fissato per mercoledì prossimo.