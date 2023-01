La serie B e il minutaggio degli under: i numeri del Benevento La compagine giallorossa ha dato spazio a otto giovani

La serie B lascia alle società di poter inserire in lista un numero illimitato di calciatori under, selezionati tra quelli nati dopo il 1999. Un modo per permettere una maggiore presenza di elementi di prospettiva tra le formazioni cadette, cercando di aumentarne il minutaggio in vista di un possibile futuro nel massimo campionato o anche in Nazionale. Significativo, in tal senso, lo stage effettuato da Mancini poche settimane fa con i migliori giovani della serie B, al quale però non hanno preso parte tesserati giallorossi. Un'assenza di cui Cannavaro non ha fatto drammi, sottolineando che arriverà il momento anche per i giovani del Benevento.

Ma come sono le statistiche relative all'impiego degli under in serie B? I numeri della compagine sannita non sono negativi. Il Benevento ha utilizzato otto calciatori under, racimolando un minutaggio complessivo di 4936 minuti, piazzandosi all'ottavo posto di questa classifica. Al comando c'è il Parma con 9085 minuti, ma con ben 17 calciatori under utilizzati nel girone d'andata. Seguono Spal e Cosenza.

Male, invece, Pisa e Ternana che non hanno dato molto spazio ai giovani: nonostante avessero utilizzato, rispettivamente, otto e sette calciatori under, il minutaggio maturato è molto basso.

Ecco la classifica del minutaggio complessivo:

Parma 9085 (17 calciatori)

Spal 6829 (11 calciatori)

Cosenza 6619 (12 calciatori)

Ascoli 6741 (11 calciatori)

Frosinone 6547 (12 calciatori)

Sudtirol 5064 (7 calciatori)

Brescia 4946 (9 calciatori)

Benevento 4936 (8 calciatori)

Genoa 4868 (7 calciatori)

Perugia 4834 (9 calciatori)

Cagliari 4769 (9 calciatori)

Cittadella 4511 (5 calciatori)

Como 4285 (7 calciatori)

Palermo 4247 (8 calciatori)

Venezia 4075 (7 calciatori)

Reggina 3944 (5 calciatori)

Bari 3924 (7 calciatori)

Modena 3439 (8 calciatori)

Pisa 3344 (8 calciatori)

Ternana 3265 (7 calciatori)