Benevento, in attesa dei rinforzi, due allenamenti al giorno Per ora solo chiacchiere sul fronte mercato: come sempre tante voci, pochi soldi

(f.s.) Quattro assenze certe nel Benevento (Acampora, Viviani, Tello e Letizia, oltre a Vokic), una più che possibile nelle file del Cosenza. A saltare la sfida del 15 gennaio al Marulla dovrebbe essere proprio l'ex giallorosso Giacomo Calò, che ha preso un brutto colpo alla coscia in allenamento e pare che debba saltare le prossime due partite, quella da ex col Benevento, appunto, e quella successiva col Modena. Ovvio che il Cosenza, così come il Benevento vorrebbe poter contare su tutto questo tempo a disposizione per mettere qualche pezza al proprio organico. Ma, a conti fatti, il mercato sembra languire da tutte le parti e di affari non se ne vedono molti in giro. Chiacchiere tante, soldi pochi. E' il tormentone di ogni anno, che solletica soprattutto le prime giornate di trattative. Poi, come d'incanto, qualcosa andrà in porto. Interessante il mercato degli attaccanti: le voci si accavallano, c'è chi dice che Coda lascerà il Genoa dopo appena 6 mesi, ma Gilardino assicura che resterà all'ombra della Lanterna. Gli altri possono innescare un giro vorticoso, a partire da La Mantia della Spal, per andare a Moreo del Brescia, a Gytkjaer del Monza, Inglese del Parma, Donnarumma della Ternana, fino ai giallorossi Forte e Simy. Che il movimento si inneschi non è scritto da nessuna parte, certo è che come sempre si tratterà di un effetto domino: al primo colpo ne seguiranno certamente altri.

Il Benevento, come si vede, è chiamato in causa in questo eventuale giro di affari, ma che vi prenda parte attivamente è tutto da verificare.

I desideri della squadra giallorossa vanno soprattutto in altre direzioni: esterni che saltino l'uomo, centrocampisti che abbiano determinate virtù, tecniche ma anche balistiche. Bisognerà attendere un po' prima di cogliere qualche frutto.

Intanto la squadra continua a ottimizzare al massimo questi primi giorni di ritiro. Oggi due sedute di allenamento: la prima alle 9,30, la seconda alle 15. Era quello che aveva auspicato Cannavaro: lavorare molto non solo sulla condizione atletica, ma anche e soprattutto sull'aspetto tecnico-tattico. Anche se non dovessero esserci dei rinforzi, la squadra avrà la possibilità di presentarsi al meglio al san Vito Marulla domenica 15.