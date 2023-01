Benevento, Acampora rinnova Mercato, priorità attacco

I giallorossi proseguono la preparazione in quel di Roma. Oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento, domani stesso programma. L'intento è quello di arrivare al meglio per la ripresa del campionato. Sta provando a ritrovare la giusta forma Acampora che si è legato al Benevento fino al 2024. La società ha deciso di esercitare l'opzione inserita quando è stato stipulato il contratto. In fondo, il napoletano rientra nella lista delle preferenza. Al di là delle difficoltà legate all'infortunio, ha già dimostrato nell'era Caserta di poter fare la differenza in B. Il diesse Foggia quindi si sta muovendo su due fronti: rinnovi e nuovi innesti. La priorità in questa sessione invernale resta l'attacco. L'intento è di individuare un avanti esperto per la categoria. A questo punto cambiano i piani: potrebbe uscire Forte che sta avendo diverse richieste. Il romano non è riuscito a esprimersi al meglio nel Sannio. Pochi gol. Valutazioni che il direttore sportivo sta facendo con allenatore e presidente. Quest'ultimo raggiungerà il ritiro romano nei prossimi giorni. L'11 ci sarà il rientro nel Sannio per l'intero gruppo.