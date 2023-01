Benevento, il Cosenza e l'Epifania: quella nevicata del 1985 che rinviò il match La Strega e il 6 gennaio: positivi gli ultimi due precedenti in serie A

Giocare nel giorno dell'Epifania cela una sensazione "magica". Si arriva allo stadio con quell'atmosfera carica delle feste, dando il benvenuto al nuovo anno solare. Quest'anno, così come ormai da prassi in serie B, si è "sacrificato" il 6 gennaio per giocare nel boxing day. Il Benevento riprenderà il cammino in campionato il prossimo 15 gennaio, quando si recherà al San Vito per affrontare il Cosenza. Proprio con i calabresi è legato un precedente particolare, risalente al giorno dell'Epifania del 1985.

La nevicata record del 1985, Benevento - Cosenza rinviata

I primi giorni del 1985 furono caratterizzati dalle copiose nevicate che colpirono tutta la penisola, compresa Benevento. Il 6 gennaio era in programma il match tra il Benevento e il Cosenza, ma venne rinviato. Per cronaca, si giocò regolarmente a febbraio, con l'incontro che terminò sul risultato di 0-0.

Epifania felice, le recenti vittorie con Sampdoria e Cagliari

Sono state Epifanie felici le ultime due in cui il Benevento è sceso in campo. E' storico il 6 gennaio 2018, quando i giallorossi vinsero al Vigorito contro la Sampdoria con il risultato di 3-2, grazie alla doppietta di Coda e alla rete di Brignola. Da segnalare anche l'exploit del 2021, con la vittoria alla Sardegna Arena contro il Cagliari: due risultati ottenuti nel campionato di serie A.