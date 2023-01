Benevento, la solidarietà della Curva Sud: visita agli anziani di Villa Serena Il gesto degli ultras nel giorno d'Epifania

Come ogni anno, gli ultras della Curva Sud hanno fatto visita agli anziani di Villa Serena a Pesco Sannita, con l'intento di portare doni e sorrisi a tutti i presenti nella struttura. Un gesto particolarmente apprezzato, soprattutto per la vicinanza che ha fatto sentire meno soli gli anziani in questi giorni di festa. L'iniziativa è stata intrapresa dagli ultras giallorossi, coadiuvati dal gruppo Sanniti solidali, come sottolineato in una nota social:

"Come ogni anno, il giorno prima dell'Epifania, facciamo visita ai nostri nonnini che sono ospiti della casa albergo per anziani villa Serena a Pesco Sannita. Trascorriamo un po' di tempo con loro donando affetto, abbracci ed ascoltando qualche racconto del loro vissuto. Tenendo strette le mani e fissando i loro occhi leggiamo tanto amore e sincerità della loro vita trascorsa. Ringraziamo anche i ragazzi dei Sanniti solidali che si sono affiancati a noi per questa visita speciale".