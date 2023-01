Benevento, cambiano i programmi: in uscita Forte Diverse le richieste arrivate da altri club per l'avanti romano

Cambiano i programmi in casa Benevento. L'idea iniziale era quella di cedere "in prestito" Simy e di continuare a puntare su Francesco Forte dopo aver detto “no” in estate a diverse proposte interessanti arrivate da altri club. C'è da tener conto però delle dinamiche di questa sessione invernale e della volontà dello stesso calciatore che nel Sannio sta faticando. I numeri non mentono: le maggiori difficoltà incontrate dalla squadra sannita risiedono nella fase offensiva. Si segna poco, c'è necessità di "rinnovare". E in tal senso il giocatore più richiesto è proprio Francesco Forte. Su di lui c'è qualche offerta importante. La società giallorossa potrebbe quindi cederlo per puntare su un altro avanti di esperienza. I nomi si sprecano, ma da casa Genoa arriva la notizia di una possibile partenza di Massimo Coda. Che non ha mai negato di voler tornare nel Sannio. E' la speranza dei tifosi sanniti. Le cifre però sono elevate. Il club di via Santa Colomba ne dovrà tener conto. Coda potrebbe essere una soluzione ma non l'unica. Il diesse Foggia si sta muovendo su più fronti. Per evitare di restare a mani vuote in un mercato delicato.