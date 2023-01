Benevento, tra una settimana si torna in campo: le aspettative sul ritorno Manca sempre meno al match di domenica prossima tra i giallorossi e il Cosenza

Manca esattamente una settimana al ritorno in campo del Benevento. Domenica prossima, i giallorossi affronteranno il Cosenza in trasferta per l'inizio della seconda parte di campionato. Comincerà un cammino che porterà fino alla chiusura dei giochi di maggio, per un girone di ritorno in cui la Strega dovrà fornire delle risposte diverse rispetto a quanto visto nel corso dell'andata.

A Roma le basi per ripartire al meglio

Si partirà col Cosenza, squadra che all'esordio in campionato ha violato il Vigorito grazie a un gol di misura. Fu il primo boccone amaro della stagione, propiziando una cattiva stella che ha accompagnato il Benevento fino alla sconfitta col Perugia. Il ritiro di Roma sta permettendo alla truppa di Cannavaro di recuperare le energie, ma soprattutto di recepire ulteriormente le richieste tattiche del mister. Il tecnico, occorre puntualizzarlo, non è mai riuscito a lavorare col gruppo al completo a causa degli infortuni: una costante che non gli ha permesso di poter inculcare ai calciatori i propri ideali di gioco, essendo costretto ad adeguarsi ai disponibili.

Calendario non semplice: ci saranno subito le sfide a Genoa e Frosinone

Le prime partite del 2023 non saranno affatto semplici. Si partirà, come detto, col Cosenza. Poi in rapida successione, il Benevento si troverà di fronte compagini d'alta classifica come Genoa e Frosinone, con a seguire lo scontro diretto col Venezia e la trasferta di Cagliari. Sarà un mese impegnativo, dal quale i giallorossi dovranno trarre il maggior numero di punti possibili per non trovarsi invischiati in zona retrocessione.