Benevento su Coda? Arriva la risposta del Genoa Il messaggio che arriva dalla Liguria

Le insistenti voci degli ultimi giorni relative a un interessamento da parte del Benevento nei confronti di Massimo Coda, non hanno lasciato indifferenti l'ambiente rossoblù. Eloquenti sono le parole attribuite al sodalizio genoano e riportate da Il Secolo XIX che chiudono la porta in faccia alla Strega in merito a una possibile trattativa: "Non si muove da qui". Questo è stato il messaggio lanciato dal Genoa che sembrerebbe far tramontare ogni possibile discorso legato a un ritorno dell'Ispanico in maglia giallorossa. O si tratta solo di una strategia?

L'attaccante vanta la fiducia anche da parte del tecnico Gilardino: “Nell’anno nuovo Massimo dovrà essere un valore aggiunto, a inizio partita o a gara in corso, come tanti altri compagni. Ho bisogno di tutti, lui rappresenta una risorsa fondamentale per questa squadra. La sua storia parla da sola, ha fatto la differenza e tanti gol nella categoria. Gli serve lavorare e stare bene fisicamente. Fondamentali volontà ed ambizioni, e lui nel suo cuore le ha entrambe".