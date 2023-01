Benevento, Coda e Tosca sì o no? Storie di ritorni nell'era Vigorito Tanti calciatori sono tornati in giallorosso, compreso un allenatore e lo stesso presidente Vigorito

Non è una novità che il Benevento cerchi di riportare nel Sannio calciatori che in passato hanno vestito la maglia giallorossa. Un aspetto che sta tornando di moda negli ultimi giorni, con le voci di mercato che vedrebbero il sodalizio di via Santa Colomba intenzionato a tesserare nuovamente il difensore Tosca e l'attaccante Coda.

Storie di ritorni, da De Liguori a Brignola fino al Gori tris

La lista di operazioni del genere, se analizzata l'era Vigorito, non è poi così breve. A partire dalla stagione 2007/2008, quella stravinta dal Benevento di Simonelli in C2, che vide il ritorno nel Sannio di De Liguori. Il centrocampista venne prelevato dal Taranto, ma in passato aveva già calpestato il prato del Vigorito, nell'ultimo anno di vita dello Sporting. La società, nel 2012, riportò in giallorosso anche Carlo Luisi nel corso del mercato di riparazione. E cosa dire di Ghigo Gori? L'estremo difensore ha vissuto tre addii con il Benevento e altrettanti ritorni: il primo, anche per lui nel 2012, dopo l'esperienza alla Nocerina; poi nel 2015 in seguito alla parentesi con la Salernitana e infine nel 2018, dopo aver militato nel Venezia di Inzaghi. In questa lista c'è anche Felice Evacuo, con il suo tormentato ritorno del 2013, così come Marotta che ha firmato nuovamente nel 2014 per prendersi la serie B nella stagione successiva e Guido Davì. I ritorno recenti sono quelli di Buonaiuto, fortemente voluto da Bucchi nel corso della sessione di mercato estiva del 2018, Schiattarella (per lui è un bis, visto che ha vissuto anche una stagione nel settore giovanile giallorosso) fino ad arrivare a Brignola che nella passata stagione è rientrato alla base, per poi essere girato in prestito al Cosenza quest'anno.

Gli allenatori, il Simonelli bis

C'è anche un tecnico che ha fatto ritorno a Benevento ed è Giovanni Simonelli. Dopo aver lasciato la squadra in seguito alla promozione in C1, l'allenatore nolano venne sostituito da Papagni. Nel 2011, Vigorito lo richiamò alla guida della Strega, ma l'esito non fu altrettanto superlativo con un esonero che vide il passaggio di consegne alla coppia composta da Imbriani e Martinez. Ci sarebbe da segnalare anche il rientro di Acori nell'annata 2009/2010, ma il tecnico umbro risalì in sella dopo l'addio di Camplone perché ancora legato contrattualmente alla Strega.

Imbriani, quei due ritorni per amore

Il suo rientro non è avvenuto nell'era Vigorito, ma è altrettanto importante ricordarlo. Carmelo Imbriani ha esordito con la maglia del Benevento nella stagione 2002/2003, per poi trasferirsi prima alla Salernitana e poi al Foggia. Il game boy tornò a casa nel campionato 2004/2005, quando realizzò lo storico gol nel derby con l'Avellino. Successivamente ci fu una breve parentesi al Catanzaro e il ricongiungimento definitivo con l'amata maglia giallorossa.

Il ritorno di Vigorito

Ma non solo calciatori e allenatori, c'è da segnalare anche il ritorno di Vigorito dopo le dimissioni del 2015. Un addio "velato" quello del massimo dirigente che non negò il proprio impegno economico sotto forma di sponsor, per poi riprendere il timone del sodalizio di via Santa Colomba poche settimane dopo la storica vittoria conquistata dalla compagine guidata da Auteri.