Sagna rivela: "A Benevento non lo conoscevo, ma mi ha subito impressionato..." L'ex calciatore francese ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2017/2018

Roberto De Zerbi sta facendo molto bene al Brighton, compagine di Premier League che occupa l'ottavo posto in classifica. In attesa del match che vedrà contrapporto il tecnico bresciano al Liverpool di Kloop, ha parlato a lordping.co.uk Bacary Sagna. Interpellato sulle metodologie di lavoro di De Zerbi, l'ex giallorosso ha così risposto: "Non sono sorpreso dall'impatto che ha avuto. Quando sono andato in Italia non lo conoscevo, ne ho parlato con il presidente del Benevento, ma non era proprio nel mio radar. Mi ha subito impressionato sul campo di allenamento con la passione che mostrava e il modo in cui comunicava con i suoi giocatori. Cercava sempre di far divertire i giocatori con il loro calcio e cosa significava essere un calciatore professionista. Viveva davvero per il calcio e voleva che i suoi giocatori avessero lo stesso entusiasmo per giocare nel modo giusto. Essere sul campo di allenamento per lui non significava solo dare istruzioni ai suoi giocatori, si è davvero goduto ogni singolo momento e lo ha trasmesso ai suoi giocatori. Dà ai giocatori la sicurezza di giocare nel modo giusto, per far soffrire l'opposizione".

"Con i calciatori crea una connessione "

"Ha incoraggiato i suoi giocatori a correre dei rischi con la palla, a tenerla. Come giocatore, vuoi avere una fiducia naturale con il tuo allenatore ed è riuscito a creare quella connessione con i suoi giocatori e a dare loro la fiducia di giocare un calcio offensivo come il Manchester City o l'Arsenal. Ha fatto capire ai giocatori del Brighton che giocano in Premier League per un motivo".