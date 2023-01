Benevento, mirino sul Cosenza: le foto della seduta odierna Prima giorno di lavoro nel Sannio per i giallorossi dopo il ritiro di Roma

Allenamento sul manto erboso del Ciro Vigorito per il Benevento che si allena in vista del match di domenica con il Cosenza. Per i giallorossi è il primo giorno di lavoro nel Sannio dopo il ritiro di Roma. La partenza per la Calabria è fissata a sabato, subito dopo la conferenza stampa di Cannavaro in programma alle ore 13. Non saranno disponibili gli squalificati Acampora, Viviani e Tello, oltre all'infortunato Letizia. Di seguito le foto della seduta realizzate da Mario Taddeo.