Cosenza-Benevento, altri due assenti per Cannavaro Le due defezioni si aggiungono a quelle degli squalificati

Come annunciato in conferenza stampa, mister Cannavaro dovrà fare a meno di due pedine per il match col Cosenza oltre agli squalificati Acampora, Viviani e Tello. A saltare la trasferta calabrese sono Masciangelo e Leverbe. Il terzino capitolino ha rimediato un problema al tallone che si porta dietro dal match col Perugia, mentre per il francese è emersa una contusione al quadricipite: un infortunio che lo terrà fuori dai giochi per almeno due settimane. Il Benevento, inoltre, aspetta capitan Letizia, sul quale Cannavaro ha affermato che "ci vorrà ancora un po' di tempo" per rivederlo in campo.