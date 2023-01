Cosenza, Viali: "Con il Benevento per interrompere la striscia negativa" Il tecnico dei calabresi: "Dobbiamo portare a casa i tre punti"

Vigilia di partita col Benevento per il Cosenza. Il tecnico rossoblù Viali ha presentato così il match: "Ci sono le assenze di Calò e Gozzi che sono in fase di guarigione, per il resto abbiamo lavorato molto bene nel corso della sosta. Non vediamo l'ora di interrompere la serie negativa, ci arriviamo in maniera positiva a questo incontro. Cortinovis? Sta bene, chiaramente non ha fatto molto minutaggio a Verona, ma nella scorsa stagione è stato protagonista. Oggi si è allenato con noi, ha dimostrato di avere una condizione giusta: siamo felici che sia venuto a darci una mano.

"Il Benevento? La sconfitta con il Perugia non è indicativa. Dobbiamo vincere"

"Il peso della classifica lo sentiamo, siamo qui per raggiungere un obiettivo importante. Le tre sconfitte consecutive ci hanno fatto arrabbiare molto. Non siamo soddisfatti, vogliamo tornare quanto prima alla vittoria. Sul mercato siamo alla ricerca di 5/6 elementi che possano aiutarci a migliorare. La società si è mossa subito, ma la sessione è abbastanza bloccata, forse due acquisti li abbiamo fatti solo noi. Abbiamo visto come ha chiuso il girone d'andata il Benevento, ma può essere indicativo fino a un certo punto perché durante la sosta si può cambiare e cambiare qualcosa. L'unica cosa che mi interessa è che non ci siano dubbi da parte del Cosenza, dobbiamo portare a casa punti per proseguire la nostra rincorsa".