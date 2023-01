Serie B, i risultati del sabato mettono pressione al Benevento Vincono Spal e Cittadella, pari del Perugia: al San Vito servirà una risposta immediata

In un campionato talmente equilibrato, era immaginabile un rientro dalla sosta così "pazzo". Il Perugia ha impattato al Curi per 3-3 col Palermo, facendosi rimontare dai rosanero dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti. Rilevanti, inoltre, i successi esterni di Cittadella e Spal che hanno battuto Pisa e Reggina, due formazioni d'alta classifica che prima delle vacanze natalizie godevano di un ottimo momento di forma.

Benevento, l'importanza del match col Cosenza

I successi di Cittadella e Spal, ma anche lo stesso pareggio tra Perugia e Palermo, mettono una certa pressione al Benevento. I risultati cambiano la classifica soprattutto nei bassifondi, con i giallorossi che, in attesa del match di domani con il Cosenza, si trovano a pari punti con Como e Cittadella, con un distacco di soltanto due lunghezze dal penultimo posto occupato dal Perugia insieme al Venezia (domani in campo contro il Genoa). Inutile dire quanto sarà rilevante il confronto del San Vito, dal quale il Benevento dovrà trarre delle risposte significative sotto tutti i punti di vista, cercando necessariamente di distanzarsi dalla zona retrocessione.