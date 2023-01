Benevento, Foggia: "Forte? Col Frosinone uno scambio di idee. E su Coda..." Le parole del direttore sportivo giallorosso sul mercato della Strega

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il direttore sportivo Foggia si è soffermato sul mercato del Benevento, a partire dal discorso legato a Forte: "Se ha un mercato importante, vuol dire che si tratta di un calciatore valido. Abbiamo bisogno di elementi importanti, quindi ci darà una mano. Il mercato è aperto, ascoltiamo ogni situazione. Valutiamo quella di Forte, così come per altri qualora si presentasse qualcosa di serio. Con il Frosinone c'è stato uno scambio di idee, ma da qui a qualcosa in più al momento no".

"Serie B difficilissima, bisogna stringere i denti"

"Le aspettative erano alte, ma non altissime. Abbiamo fatto un mercato importante negli ultimi giorni perché c'erano delle esigenze in uscita. Per fare un campionato importante bisogna incastrare tante cose che sono venute meno: c'è stato un cambio d'allenatore, così come tanti infortunati. E' stato tutto un rincorrere una idea di squadra, ma sappiamo che il campionato di B è difficilissimo, poi quest'anno ancora di più. Bisogna stringere i denti fino alla fine, il primo obiettivo per tante squadre è quello di salvarsi. Noi siamo in piena lotta per non retrocedere, ma in caso di vittoria a Cosenza andiamo a un punto dai play off. L'importante è non farsi prendere dall'umore della partita, occorre un grande equilibrio mentale per tutto l'arco dell'annata".

"Sono molto contento di Cannavaro"

"Sono molto contento di Cannavaro perché ha delle qualità importanti, con un'apertura mentale clamorosa. Si è messo in discussione venendo in serie B. A livello tecnico ha delle idee giuste, è ovvio che ci vuole del tempo per assimilare un qualcosa di diverso anche da parte sua".

"Coda è un lusso per chiunque"

"Coda lo conosco molto bene, è uno di quegli attaccanti che farebbe comodo a chiunque. Non è un discorso semplice perché ha una storia recente importante anche a livello economico. Sarebbe un lusso per chiunque. In questo momento abbiamo un parco attaccanti che se dimostra il proprio valore, in serie B farebbe tanti gol".