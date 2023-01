Benevento, Cannavaro: "Bisogna fare il salto di qualità. La rosa va migliorata" Il commento del tecnico giallorosso nel post gara del San Vito-Marulla

Ecco il commento di Cannavaro subito dopo il triplice fischio del match tra Cosenza e Benevento: "Mi dispiace perché lavoriamo bene, quanto visto in campo mi è piaciuto, però poi bisogna essere cattivi sotto porta per chiudere le partite. Non possiamo soffrire in questo modo e buttare punti come stiamo facendo. Da oggi non si può recuperare quanto perdiamo. A me non interessano delle assenze perché chi si allena sa cosa deve fare. Dobbiamo fare il salto di qualità, a volte ci sta che si fanno delle sostituzioni e chi sta in campo deve trovare delle soluzioni velocemente. Il gol? Sui calci d'angolo marchiamo a zona. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato soprattutto su questi aspetti e mi fa rabbia subire in questo modo".

"Ci vuole maggiore cattiveria"

"Il salto di qualità mentale si è visto perché i ragazzi hanno tenuto botta, poi è normale che il pizzico di cattiveria devi metterlo in campo. L'allenatore deve dare dei consigli e indicazioni, ma alla fine i calciatori devono prendersi la responsabilità capendo che più passa il tempo e più la tensione deve aumentare".

"La rosa deve essere migliorata"

"Il rapporto con la società è diretto. Ho espresso ciò che secondo me è giusto fare per cercare di migliorare una rosa che sicuramente va migliorata. Se in questo periodo li abbiamo rimessi a posto fisicamente, adesso bisogna capire cosa ci fa fare il salto di qualità: a volte può venire da fuori. Sono tranquillo perché il direttore e il presidente hanno le idee chiare".