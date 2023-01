Coda decisivo, il Genoa batte il Venezia e punta il Benevento Importante successo per i prossimi avversari della Strega

È terminato da pochi minuti il match del Genoa, prossimo avversario del Benevento. I grifoni hanno vinto al Ferraris contro il Venezia per 1-0, ottenendo il quinto risultato utile consecutivo che vede la truppa di Gilardino agganciare la Reggina al secondo posto a quota 36 punti. A decidere l'incontro è stato proprio Massimo Coda, attaccante più volte accostato negli ultimi giorni al Benevento. L'Ispanico è partito dalla panchina, con Gilardino che gli ha preferito Puscas, ed è risultato decisivo, realizzando il settimo gol in campionato. Gilardino ha schierato la squadra col 4-3-2-1. In porta Martinez. In difesa Hefti, Bani, Dragusin e Criscito, da poco rientrato in liguria dopo l'esperienza americana. A centrocampo Frendrup, Strootman e Jagiello, con Gudmundsson e Aramu tra le linee alle spalle di Puscas. In corso d'opera sono entrati anche i vari Vogliacco, Sabelli, Sturato e Yalcin. È un successo che, in chiave classifica, può far piacere al Benevento per la sconfitta del Venezia, distante tre lunghezze dalla compagine di Cannavaro. Ma i giallorossi dovranno affrontare il Genoa con lo spirito giusto sabato al Vigorito per tornare al più presto alla vittoria, nonostante l'avversario ostico, per non peggiorare ulteriormente la propria classifica.