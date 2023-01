Benevento, Scarlato: "I senatori devono caricarsi la squadra sulle spalle" Il tecnico della Primavera a Ottogol: "La Strega deve prendere maggiore fiducia"

Ospite di Ottogol, il tecnico della Primavera Scarlato ha parlato del momento che sta attraversando la prima squadra del Benevento Calcio: "Quando i risultati non arrivano, può capitare che il calciatore entri in paura; ti viene a mancare anche la gamba per ripartire in certe situazioni della partita. L'assenza di vittorie non ti agevola sotto questo punto di vista. In questo momento servirebbe che i calciatori più esperti si carichino la squadra sulle spalle, anche a muso duro. Così c'è una reazione. Non vedo il Benevento come una squadra piatta, ma deve prendere maggiore fiducia. Cannavaro? Ha maturato tanta esperienza da calciatore, deve metterla a disposizione della squadra. Può dare quella carica maggiore che in questi momenti potrebbe essere fondamentale".

"La Primavera? Potremo dire la nostra"

"Siamo ai vertici, ce la giochiamo per i primi posti, anche se quelle che sono avanti sono maggiormente attrezzate come Lazio, Pescara e Ascoli. Possiamo dire la nostra, ma per evitare scivolini dobbiamo essere sempre concentrati al massimo livello. A Reggio Calabria è arrivato un pareggio contro l'ultima in classifica, abbiamo avuto tante occasioni per vincere ma non siamo riusciti a concretizzarle. Chi potrebbe giocare in prima squadra? Ce ne sono diversi, ma è chiaro che serve un lungo periodo in cui possono crescere stando a stretto contatto nel contesto dei più grandi. Alcuni elementi sono andati in prestiti, se rientrano potranno dare una mano. Non si trova un prodotto pronto se non passa un periodo in prima squadra".