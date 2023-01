Coda-Benevento, l'attaccante del Genoa pone fine alla telenovela "Sabato mi aspetto una battaglia, dovremo prenderci anche questa partita"

Dopo il gol realizzato al Venezia, sembra essersi arenata la possibilità di vedere Coda in maglia giallorossa. L'attaccante, in una intervista rilasciata a Il Secolo XIX, ha ribadito la volontà di restare in forza al Genoa: "Sono circolate voci di mercato perché quando sono partito dalla panchina a Bari la gente ha immaginato il peggio, ma non c’è la volontà di scappare da qui. A Genova sto bene, è tutto perfetto. Anche con i ragazzi ci troviamo spesso fuori e devo dire che a livello di gruppo stiamo bene insieme, non c’è mai stato un problema. Il Benevento? Loro vengono dal pareggio di Cosenza e sono in un momento di difficoltà per la classifica. Mi aspetto una squadra combattiva e in casa non vorranno sbagliare. Sarà un’altra battaglia, ma noi dobbiamo andare all’attacco e cercare di prenderci anche questa partita“.