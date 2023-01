Benevento, seduta mattutina (FOTO). Annullata la conferenza di Cannavaro I giallorossi domani partiranno alla volta del ritiro di Venticano con un giorno d'anticipo

Si è svolto questa mattina l'allenamento dei giallorossi in vista del match col Genoa. Domani, la truppa di Cannavaro anticiperà il ritiro di Venticano, in modo da concentrarsi sul delicato incontro del Vigorito. La società, inoltre, ha comunicato che la consueta conferenza stampa pregara di Cannavaro non si svolgerà. Di seguito, le foto dell'allenamento realizzate da Mario Taddeo: