Cilento raggiunge un importante traguardo con il Benevento Calcio Il club manager giallorosso lo celebrerà in occasione del match con il Genoa

Il match con il Genoa segnerà un traguardo molto importante per Alessandro Cilento. Il club manager giallorosso, infatti, arriverà a quota 500 partite sulla panchina del Benevento Calcio. La carriera di Cilento da team manager è cominciata nell’estate del 2011, ma già in precedenza era presente nell’organigramma del club sannita. Un percorso lunghissimo, cominciato con i preziosi insegnamenti di Ciro Vigorito, che l’ha visto diventare un elemento sempre più prezioso per la società. Tanto lavoro svolto al servizio del Benevento, a cui dedica gran parte delle proprie giornate, gratificato dalla scalata storica che ha visto la Strega arrivare fino al massimo campionato italiano, pur senza dimenticare le amarezze per le retrocessioni. Nella scorsa estate c’è stata l’importante nomina a club manager che gli permette di essere sempre più da collante tra la squadra e la dirigenza. La sua presenza in panchina continua a esserci come supporto e punto di riferimento per tecnici e calciatori. A Cilento vanno i complimenti per questo ulteriore traguardo raggiunto.