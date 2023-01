Benevento, col Genoa serve coraggio: provaci! E' lecito attendersi una partita di grande attenzione e tanta determinazione

(f.s.) Chi fa da sé... Neanche questa settimana ci saranno novità nell'organico giallorosso, il mercato non ha fatto segnare ancora nessun movimento (se si esclude quello di Brignola che va da Cosenza a Catanzaro in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B) e nulla accadrà prima della settimana prossima. Per un paio di giorni i desideri della Strega saranno riposti nel cassetto, prima c'è da giocare la partita difficilissima contro il Genoa.

In serata la squadra se n'è andata in ritiro a Venticano con un giorno di anticipo, c'è bisogno della massima concentrazione perchè il Grifone è una delle formazioni favorite alla vittoria finale. Cifra tecnica certamente superiore alla categoria, gioco non ancora all'altezza, malgrado l'avvicendamento in panchina tra Blessin e Gilardino. Lunedì la squadra ligure, nelle cui fila mancherà per squalifica capitan Bani, non ha offerto una grande prestazione contro il Venezia, soffrendo in molte occasioni il gioco spumeggiante dei lagunari. Alla fine un gol di Coda, che Gilardino ha impiegato solo nel finale, ha regalato la vittoria alla squadra rossoblù.

Il Benevento è consapevole di dover far meglio delle ultime due partite, non solo per la forza dell'avversario, ma anche per quel suo gioco che è rimasto solo nei suoi intenti. C'è bisogno di maggiore determinazione, occorre provare a colmare le lacune tecniche con una carica agonistica che finora non si è quasi mai vista. Prima degli eventuali rinforzi, la svolta devono darla i giocatori dell'attuale organico. In tre rientrano dalla squalifica (Acampora, Tello, Viviani) e tutti possono essere utili alla causa. Viene meno Foulon, appiedato per un turno dal Giudice sportivo, e non ci sarà ancora Masciangelo, lasciando così un vuoto nella fascia sinistra difensiva. Cannavaro qualche soluzione ce l'ha, quella più semplice è il ricorso a Riccardo Improta, che in quel ruolo ha già giocato in qualche partita negli anni scorsi. A centrocampo Schiattarella dovrebbe essere coadiuvato da Acampora e Karic, un giocatore dai piedi buoni e uno di quantità. Sulla trequarti potrebbero ritrovarsi Camillo Ciano e Andrès Tello, davanti un centravanti di peso, probabilmente Forte, che rimane sul mercato, ma è giusto che dia il suo contributo finchè veste la maglia giallorossa. Si attende una partita di grande attenzione, consapevoli che si può perdere contro chiunque, ma si può anche sconfiggere l'avversario più competitivo. A volte capita, bisogna crederci.