Lega di B: le date dalla nona alla dodicesima giornata del Benevento Con l'Ascoli si giocherà domenica 26 febbraio alle 16.15 al Del Duca

Nuove date per la serie B https://www.legab.it/seriebkt e per il Benevento che domani avrà l'importante impegno interno col Genoa. La lega ha ufficializzato dalla settima alla dodicesima giornata di ritorno.

Il programma

I giallorossi andranno ad Ascoli domenica 26 febbraio per l'impegno che si terrà al Del Duca alle 16.15. Subito dopo ci sarà il turno infrasettimanale e la squadra sannita andrà in scena in notturna al Vigorito contro il Sud Tirol, appuntamento di mercoledì 1 marzo alle 20.30. All'andata la compagine di Cannavaro fu beffata nel finale dovendosi accontentare solo di un pari. Alla nona ci sarà Ternana – Benevento domenica 5 marzo alle 15. Poi ancora spazio all'impegno interno col Como, gara fissata di sabato (11 marzo) alle 14. All'undicesima giornata sempre di sabato alle 14 ci sarà la trasferta toscana: Pisa – Benevento. Il primo aprile alle 16.15 i giallorossi saranno impegnati al San Nicola contro il Bari, la neopromossa che all'andata vanificò nel finale i sogni di una importante vittoria per la Strega, finì 1 a 1 al Vigorito.