Benevento: col Genoa torna la difesa a tre. Pastina in campo In avanti sarà preferito Forte a La Gumina e a Simy

Si avvicina inesorabile la sfida col Genoa. Domani alle 14 i sanniti affronteranno la squadra degli ex Puscas, Vogliacco e Coda. Quest'ultimo è stato ad un passo dal vestire nuovamente la maglia giallorossa. Ma non ci sarà alcun ritorno di fiamma. Il club di via Santa Colomba ha cambiato i piani sul fronte mercato. Intanto Fabio Cannavaro pensa all'imminente sfida. L'indisponibilità di Glik e la squalifica di Foulon porteranno il tecnico a cambiare la difesa: linea a tre e non più a quattro. Si muoveranno Veseli, Capellini e Pastina, tornerà il giovane prodotto del settore giovanile giallorosso.

Il modulo

Spazio quindi ad un possibile 3-4-2-1. Sulle fasce sarà confermato El Kaouakibi a destra con il duttile Improta posizionato sull'out mancino. A centrocampo la scelta potrebbe ricadere su Karic e Schiattarella. Ma qualche dubbio affolla ancora la mente del pallone d'oro. Sulla trequarti non si discute la presenza di Ciano, in gol su rigore nell'ultima partita, e al suo fianco ci sarà Acampora già utilizzato in quel ruolo nella trasferta di Modena. Poi c'è la questione “attacco”. In terra calabrese Cannavaro ha preferito La Gumina per condizione e caratteristiche. Col Genoa però si cambia. Tornerà in avanti Forte la cui permanenza nel Sannio resta in bilico. La società sannita però lo cederà solo se dovesse arrivare una offerta importante. Sta di fatto che in questa nuova sfida coi liguri servirà un atteggiamento diverso da quello che si è visto nei minuti finali al San Vito – Marulla. La squadra sannita dovrà dimostrare di essere viva anche alla luce della prossima trasferta in casa della capolista Frosinone. Anche il mercato dovrà dare una mano. Pasquale Foggia è al lavoro per potenziare difesa e attacco.