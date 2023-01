Benevento: Forte dal primo minuto. Ambiente rovente: contestazione dei tifosi Striscioni e duro comunicato da parte della Sud: tutti sotto accusa

Ci siamo. Fabio Cannavaro ha fatto la sua scelta: il Benevento cambierà fisionomia nella sfida odierna contro il Genoa. Si torna alla difesa a tre vista l'assenza di Kamil Glik e sarà 3-4-2-1. In campo tra i pali Paleari. La linea dei tre sarà formata da Veseli, Capellini e Pastina. A centrocampo si muoveranno come centrali Karic e Schiattarella. Sulle fasce è stato confermato El Kaouakibi a destra mentre sull'out mancino ci sarà la maglia di Riccardo Improta. Novità anche sulla trequarti e in avanti. Forte partirà titolare (a Cosenza fu preferito La Gumina) e dietro di lui saranno pronti Ciano e Acampora. Ma al di là delle scelte di Cannavaro, resta in partenza Forte anche se Vigorito è stato chiaro: andrà via solo se arriverà una offerta importante.

Sciopero del tifo da parte della Curva Sud per i primi 45'

Intanto la tifoseria organizzata fa la voce grossa: la pazienza è finita. Attraverso una nota fa sapere che per per i primi 45' non prenderà parte all'evento sportivo, si tornerà sulle gradinate a tifare solo nella ripresa. Ci sono stati anche diversi striscioni, i tifosi attaccano tutti: società e calciatori. Il malcontento è figlio degli ultimi risultati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso il pari col Cosenza. Si chiede con forza una reazione al di là delle assenze che continuano a minare il cammino della strega.