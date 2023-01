Serie B, LIVE / Benevento-Genoa 1-1 Al Vigorito c'è il match della seconda giornata del girone di ritorno

64' - Entrano Strootman e Sturaro al posto di Badelj e Gudmundnsson

59' - Giallo per Schiattarella

58' Pareggio del Benevento! Cross di Improta, la palla viene ciccata da Vogliacco e va tra i piedi di Tello che gonfia la rete con una conclusione forte e precisa

55' - Ammonito anche Improta

53' - Colpo di testa di Coda da ottima posizione: palla fuori

50' - Giallo per Sabelli

47' - Ammonito Tello

46' - Comincia il secondo tempo

46' - Le squadre rientrano in campo. Cannavaro effettua due cambi: entrano Tello e Simy al posto di Karic e Ciano

46' - Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo: Benevento-Genoa 0-1

42' - Apertura di Sabelli per Coda che aggancia e tira: palla fuori

30' - Palo Genoa! Coda serve Gudmundsson che calcia a botta sicura: la palla colpisce il palo interno

25' - Punizione di Acampora che va sul fondo

22' - Colpo di tacco di Aramu che esce di poco: balla la difesa giallorossa

20' - Coda ancora pericoloso: il suo tiro sfiora di un soffio il palo alla destra di Paleari

19' - Conclusione dal limite di El Kaouakibi: palla fuori

14' - Ammonito Forte

12' - Genoa in vantaggio: progressione di Gudmundsson che taglia per Coda, l'attaccante rossoblù insacca con una precisa conclusione alle spalle di Paleari

9' - Conclusione di Aramu sul primo palo: blocca Paleari

3' - Inizio intrapendente da parte del Benevento

1' - Ammonito Ilsanker per fallo commesso su Improta

1' - Comincia la partita!

Benevento-Genoa 1-1, il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Veseli, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Schiattarella, Karic (1'st Tello), Improta; Ciano (1'st Simy), Acampora; Forte. A disp.: Manfredini, Kubica, Farias, Thiam Pape, La Gumina, Viviani, Basit, Perlingieri, Veltri, Koutsoupias. All.: Cannavaro

Genoa (3-4-2-1): Martinez; Ilsanker, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Badelj (19'st Strootman), Frendrup, Criscito; Aramu, Gudmundsson (19'st Sturaro); Coda. A disp.: Semper, Czyborra, Jagiello, Matturro, Lipani, Hefti, Yalcin, Puscas, Boci, Galdames. All.: Gilardino

Arbitro: Serra di Torino. Assistenti: Di Iorio e Yoshikawa. IV uomo: Perri. VAR e AVAR: Valeri e Pagliardini

Marcatore: 12'pt Coda, 13'st Tello

Note: Ammoniti Ilsanker, Forte, Tello, Sabelli, Improta, Schiattarella

Benevento-Genoa, il prepartita

Al Vigorito è di scena il match tra Benevento e Genoa, valido per la seconda giornata del girone di ritorno in serie B. Non mancano le assenze per Cannavaro, soprattutto in difesa, visto che il tecnico deve fare a meno di Masciangelo, Foulon, Glik, Leverbe e Letizia. In avanti torna Forte dal primo minuto. C'è un clima di grande malumore nell'ambiente giallorosso, acuito dal comunicato pubblicato ieri dalla Curva Sud in cui gli ultras hanno annunciato lo sciopero del tifo nel primo tempo di quest'oggi. I risultati negativi, uniti alla mancanza di operazioni sul mercato, hanno indotto - come evidenziato nella nota - alla contestazione.