Benevento, Tello: "Meritavamo di più. I tifosi hanno ragione..." Le parole del centrocampista colombiano nel post gara col Genoa

Nel post gara di Benevento-Genoa, ha parlato così Andres Tello: "Meritavamo sicuramente di più, ce ne andiamo delusi per la sconfitta. Oggi ci è capitato un brutto episodio, ma sicuramente ci riprenderemo. Dobbiamo restare positivi e cominciare a pensare alla prossima partita. La contestazione? I tifosi hanno ragione perché non otteniamo i risultati che loro si aspettano. La verità è che diamo tutto, poi ci capitano partite del genere. Tutto ciò che facciamo in settimana non è rispecchiato in partita. Ancora non è finita, dobbiamo ricominciare".