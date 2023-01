Schiattarella: "Pensiamo alla salvezza senza fare il gioco degli altri" Il centrocampista del Benevento ha commentato la sconfitta della Strega contro il Genoa

Ecco le parole di Schiattarella al termine di Benevento-Genoa: "Siamo alle solite. Parliamo di un altro risultato negativo nel finale. Con i tre punti di Cosenza e il pareggio con il Genoa, staremmo parlando di ben altro. Devono esserci meno errori dei singoli, così come non è bello vedere le scene di oggi. Non voglio essere frainteso, i tifosi ci hanno sempre dato il loro sostegno. Mi dispiace che nessuno faccia qualcosa per ricompattare l'ambiente. In settimana diamo sempre il massimo, ma in campo non arrivano i risultati sperati. Il Benevento in serie B ha sempre fatto grandi stagioni, ma quest'anno dobbiamo capire che l'obiettivo è la salvezza. Non ci sono alternative. Purtroppo è un'annata cominciata male e ci stiamo portando dietro tuttala negatività. Stiamo facendo il gioco degli altri e questo mi dà fastidio. Se parliamo tra di noi? Sì, ma il calcio è fatto di punti, le parole servono a poco. Con il Cittadella abbiamo vinto giocando malissimo ed eravamo dei fenomeni, poi abbiamo perso partite giocando bene ed eravamo scarsi. Servono i risultati per rialzarci. Ora dobbiamo riprenderci da questa batosta per poi lavorare a testa bassa. Non conosco altra strada se non quella del lavoro. Non serve a niente piangersi addosso, lo abbiamo fatto in passato quando siamo retrocessi dalla serie A e non voglio fare la stessa fine".