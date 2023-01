Mercato: il Benevento su Pettinari Squadra a lungo negli spogliatoi per la contestazione dei tifosi

Si soffre in casa Benevento. La sconfitta col Genoa che arriva nel finale non aiuta. A seguire c'è stata una dura contestazione da parte dei supporters sanniti dopo lo sciopero del tifo per i primi 45'. Tra i più colpiti Pasquale Foggia al lavoro sul mercato per provare a potenziare attacco e difesa. E proprio sul reparto avanzato dopo aver dovuto abbandonare la pista di Coda blindato dal Genoa e in gol anche al Vigorito, il diesse ha indirizzato i suoi pensieri su Pettinari autore della rete odierna con la Ternana ugualmente sconfitta dalla Reggina. Due quindi i gol in questa stagione per l'attaccante che aveva segnato proprio contro il Benevento. Ore calde per provare a portare nel Sannio Pettinari. E poi a inizio settimana dovrebbe concludersi anche lo scambio con la Spal per Foulon - Tripaldelli.

Intanto a fine - gara la squadra è rimasta all'interno della struttura giallorossa mentre fuori c'era la contestazione della tifoseria sannita. Sotto accusa tutti: giocatori, dirigenti e presidente. Quest'ultimo ha lasciato lo stadio subito dopo il triplice fischio.