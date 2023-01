Benevento, Mastella: "Ingiusto prendersela con Vigorito. Restiamo uniti" Il commento del primo cittadino dopo le contestazioni di ieri

La contestazione di ieri da parte dei tifosi del Benevento non ha risparmiato nessuno. È un momento complicato per il sodalizio giallorosso che lotta per non retrocedere. Sulla questione è intervenuto il sindaco Mastella che ha invitato i tifosi a stare vicini alla società: "E ‘ vero siamo rimasti male per la sconfitta del Benevento .Però mi appare ingiusto prendersela con Vigorito, che tanto ha dato, facendoci arrivare, con la squadra, dove neppure il sogno osava immaginare .Restiamo uniti e ce la faremo a risollevarci".