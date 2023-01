Il messaggio alla Strega di Vogliacco dopo Benevento-Genoa Il centrale difensivo è tornato al Vigorito per la prima volta da avversario

Quella di ieri è stata una partita particolare per Alessandro Vogliacco, uno dei tanti ex di Benevento-Genoa. Per il centrale difensivo è stata la prima volta da avversario al Vigorito dopo l'esperienza vissuta nel Sannio nella scorsa stagione. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Vogliacco si è così soffermato sulla compagine giallorossa: "Avevamo grande rispetto di questa partita, sapevamo le insidie che avremmo potuto trovare, il Benevento vale più di questa classifica. Orgoglioso della mia squadra che non molla mai!!! Forza Genoa!!