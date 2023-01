Benevento, ufficializzata la cessione di Forte L'attaccante lascia dopo un anno vissuto in giallorosso

Il Benevento ha definito la cessione di Forte all'Ascoli. L'attaccante ha firmato con il club bianconero un contratto fino al 2026. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito, la nota del sodalizio di via Santa Colomba: "Il Benevento Calcio comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Francesco Forte all'Ascoli Calcio 1898 FC. L'attaccante romano si trasferisce in bianconero con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto a favore della società marchigiana. Il Club giallorosso augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".