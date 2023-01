Frosinone-Benevento, prevendita: ci sono delle limitazioni La gara è stata considerata a rischio da parte dell'Osservatorio

E' partita la prevendita per il match di domenica tra Frosinone e Benevento. Ci sono delle limitazioni per la tifoseria giallorossa, considerato che la gara è stata considerata a rischio da parte dell'Osservatorio. I residenti in provincia di Benevento, potranno acquistare i tagliandi soltanto per il settore ospiti e non per quelli destinati ai locali. Inoltre, non sarà consentita la vendita online, ma soltanto attraverso i punti vendita terrestri. Nella giornata di domani ci sarà la riunione del Gos che provvederà a confermare o a modificare tali limitazioni. Il costo dei biglietti è di 15 euro.