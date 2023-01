Stadio Vigorito, la nota del Comune sulla copertura della Tribuna A sottoscriverla è l'assessore delegato allo Sport Enzo Lauro

Il Comune, attraverso il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, ha pubblicato una nota stampa dopo le dichiarazioni del presidente Vigorito di ieri, il quale, pur ringraziando il sindaco Mastella per la vicinanza, lamentava il mancato rifacimento della copertura in tribuna: "In merito alla questione della tribuna dello stadio 'Ciro Vigorito", il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro specifica che "la rimozione di una parte della tribuna si è resa necessaria a seguito della verifica di vulnerabilità sismica effettuata da un ingegnere dell'Ordine di Napoli, specializzato nel settore. Per ridurre le sollecitazioni di tipo statico - anche in presenza di intemperie atmosferiche quali vento e neve - è stato dunque necessario rimuovere una parte della copertura della tribuna. Ciò impedisce qualsiasi intervento di ripristino parziale dal momento che sarebbe necessario il rifacimento integrale della copertura della tribuna. A tale proposito l'amministrazione comunale è già al lavoro per un adeguamento strutturale dell'intero impianto che contemplerà la copertura dell'intero stadio. In questo senso il sindaco Mastella e l'amministrazione si stanno già attivando per reperire le risorse finanziarie anche attraverso specifica istanza alla Regione che ha già sostenuto interventi simili per gli stadi di Napoli e Salerno. Resta indubitabile la disponibilità dell'amministrazione verso le esigenze tecnico-sportive del Benevento Calcio. La Commissione edilizia, infatti, ha dato via libera al progetto per l'adeguamento tecnologico dell'antistadio Imbriani che prevede la realizzazione di due campi in erba naturale. Il primo nella parte retrostante l'attuale campo di gioco, il secondo nell'area adiacente gli spogliatoi esistenti del 'Carmelo Imbriani'", conclude il consigliere Lauro.