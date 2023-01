Benevento, nuova avventura per Brignola Formalizzata una nuova cessione da parte del club di via Santa Colomba

Nuova avventura per Enrico Brignola: l'attaccante telesino si è trasferito al Catanzaro, società che sta dominando il girone C di serie C. Il Benevento, che ne detiene il cartellino, ha interrotto il prestito con il Cosenza, per poi girarlo in prestito al sodalizio calabrese con un nuovo prestito, ma inserendoci l'obbligo di riscatto. In stagione, Brignola ha racimolato venti presenze con il Cosenza, mettendo a segno due reti.