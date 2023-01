Gaich, l'eroe dell'Allianz, sta per tornare in Italia Dovrebbe finire all'Hellas Verona: con la maglia del Benevento firmò la vittoria sulla Juve

Gaich sta per tornare in Italia. Il ragazzone argentino è finito nel mirino dell'Hellas Verona che dovrebbe essere la sua prossima società. L'attaccante di Bengolea è entrato nella storia del Benevento per il gol segnato alla Juventus il 21 marrzo del 2021 all'Allianz Stadium che vale appunto la storica vittoria dei giallorossi sul campo della “Vecchia Signora”. Gaich a Verona ritroverà Montipò che ha avuto come compagno di squadra proprio in giallorosso.