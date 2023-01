Benevento, nel mirino un attaccante Il club giallorosso è al lavoro per uno scambio con la Reggina

Si entra nel vivo del mercato giallorosso. Dopo l'arrivo di Pettinari, c'è un altro attaccante nel mirino. Pasquale Foggia sta trattando con la Reggina per uno scambio: Rivas - La Gumina. Dopotutto c'è necessità in casa Benevento di potenziare il reparto avanzato. Il dato è chiaro: la Strega segna poco. Ecco perché Rivas potrebbe fare al caso dei giallorossi. Ma non sarà l'unica operazione. Il diesse napoletano ha trovato l'accordo con Alin Tosca che ora dovrà liberarsi dalla sua squadra di appartenenza, Il Gaziantep Fk. Il rumeno ha già vestito la maglia sannita quando divenne pedina inamovibile nella squadra allenata da De Zerbi in massima serie. Poi è sempre in essere lo scambio con la Spal tra Foulon e Tripaldelli. Mancano solo gli ultimi dettagli.

Intanto per la sfida di Frosinone Cannavaro ha recuperato sia Leverbe che Glik. Non ci sarà quindi emergenza in difesa allo Stirpe. Servirà comunque una grande concentrazione, i sanniti dovranno dimostrare di essere vivi in una sfida difficile contro la capolista. Il punto però nelle ultime due partite ha fatto suonare il campanello d'allarme: c'è stata la contestazione della tifoseria organizzata e le successive dichiarazioni del presidente Vigorito che ha chiesto maggiore vicinanza. Ma servirà soprattutto la reazione della squadra che dovrà lavorare sotto l'aspetto mentale ed evitare di farsi beffare nel finale, nota stonata di questa stagione.