De Zerbi: "La vittoria a cui sono più legato l'ho conquistata con il Benevento" La dichiarazione dell'attuale tecnico del Brighton, ex giallorosso

Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton, ha concesso una intervista al Corriere della Sera. Alla domanda relativa a quale vittoria fosse più legato in carriera, l'allenatore bresciano ha risposto così: "Proprio sulla panchina del Benevento, l'uno a zero a San Siro contro il Milan nel 2018. Si chiuse un cerchio: segnò Iemmello, con me a Foggia, ritrovammo Gattuso da avversario. Avremmo evitato la retrocessione anticipata solo vicendo e dissi ai ragazzi: "Siamo dentro la bara e tutti aspettano il nostro funerale, ma non siamo ancora morti". Vincemmo noi, era destino. Per di più nello stadio dove iniziai da raccattapalle".