Benevento, calciomercato: vicino il secondo acquisto La Strega in pressing per un altro colpo dopo quello di Pettinari

Dopo l'arrivo di Pettinari, il Benevento è pronto a piazzare il secondo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Si è ormai vicini alla chiusura per Alin Tosca, centrale difensivo romeno che ha vestito la maglia giallorossa nella seconda parte della stagione 2017/2018. Un profilo sul quale Foggia lavorava da tempo e che garantirà al Benevento la presenza di un calciatore d'esperienza in questo momento delicato della stagione. Difensore di piede mancino, all'occorrenza Tosca potrebbe giocare anche come esterno di difesa. Un'operazione voluta anche in vista della prossima stagione, quando il sodalizio di via Santa Colomba saluterà Glik in seguito alla scadenza del contratto. Gli accordi già ci sono, manca solo l'annuncio ufficiale del ritorno di Tosca a Benevento.