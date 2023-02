Benevento, monta la contestazione dei tifosi. Squadra in silenzio stampa Situazione nerissima in casa giallorossa

E' un momento nerissimo per il Benevento Calcio. La sconfitta maturata al Vigorito contro il Venezia, la quarta nelle ultime cinque partite, ha fatto sprofondare i giallorossi al penultimo posto in classifica. Sembra essere un tunnel senza via d'uscita quello in cui si è incamminata la compagine guidata da Fabio Cannavaro. Non ci saranno interviste nel post gara: la società ha ordinato il silenzio stampa.

Tifosi arrabbiati, contestati Foggia e Cannavaro

Verso la fine del match col Venezia, è partita la contestazione da parte della Curva Sud e seguita da tutto lo stadio. Nessuno è stato risparmiato. Il più colpito è stato il direttore sportivo Foggia, seguito dal tecnico Cannavaro. Fischiati sonoramente i calciatori dopo il triplice fischio.