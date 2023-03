Serie B, la diretta testuale di Benevento-Sudtirol Al Vigorito il match tra giallorossi e altoatesini: la Strega cerca la continuità

Benevento-Sudtirol, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Sudtirol, valido per il turno infrasettimanale del campionato di serie B. I giallorossi sono alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo dopo i quattro punti ottenuti con Brescia e Ascoli. Non mancano le assenze per Stellone, anche se sono rientrati tra i disponibili Capellini e Schiattarella. Si prevede una gara difficile contro la rivelazione del campionato, il Sudtirol da Bisoli che è in piena lotta per la promozione contro ogni pronostico.