Benevento, Carfora: "Peccato per il risultato, ma che emozione l'esordio" Le parole del giovane attaccante giallorosso nel post gara del match con il Sudtirol

Esordio in serie B per Lorenzo Carfora che così ha parlato subito dopo il triplice fischio del match con il Sudtirol: "Peccato per il risultato. Continuiamo a lavorare e pensiamo già a Terni. Mi aspettavo questa chiamata, ma non alla fine del primo tempo. È stato emozionante. Appena sono entrato in campo ho pensato a tutte le esperienze che ho vissuto sin da piccolo. Il settore giovanile del Benevento? Mi sta dando tanto. Stellone mi ha fatto i complimenti, ma restiamo con i piedi per terra. Come usciamo da questa situazione? Bisogna solo lavorare".