Benevento, Agnello: "Brutta sconfitta, pensiamo alla gara di Terni" Le parole del giovane attaccante giallorosso

Ha parlato nel post gara anche il giovane Agnello, ecco le sue parole: "Sono contento per questo esordio. Ho cercato di dare il massimo e sono contento di dare una mano alla squadra. I compagni mi hanno detto di dare il massimo. Non mi aspettavo l'esordio, ringrazio il mister per avermi dato questa importante opportunità. Mi ha fatto i complimenti, lui merita tanto come tutti noi. Questa è stata una brutta sconfitta, pensiamo a Terni: pensiamo solo a dare il massimo per salvarci".